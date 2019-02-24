ميسي يقود برشلونة لفوز دراماتيكي على إشبيلية

حقق فريق برشلونة الانتصار بنتيجة (4-2) على إشبيلية، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الليجا، في معقل الأندلسيين ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

وسجل ميسي ثلاثية لبرشلونة في الدقائق 26 و67 و85، وسواريز في الدقيقة 94، بينما سجل لإشبيلية خيسوس نافاس في الدقيقة 22 وجابرييل ميركادو في الدقيقة 42.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده للنقطة 57 في صدارة ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد إشبيلية عند 37 نقطة في المركز الخامس.

أول تهديد صريح في المباراة، كان بأقدام البرازيلي فيليب كوتينيو الذي أرسل تسديدة قوية، تصدى لها حارس إشبيلية فاتشيك على مرتين في الدقيقة 10.

وأهدر وسام بن يدر مهاجم إشبيلية فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه، حيث سدد كرة قوية لكن اصطدمت بقدم مدافع برشلونة صامويل أومتيتي في الدقيقة 18.

ونجح خيسوس نافاس في تسجيل الهدف الأول لإشبيلية، في الدقيقة 22، فمن هجمة مرتدة انطلق وسام بن يدر قبل أن يمرر الكرة لنافاس على الجهة اليمنى ويسدد بقوة على يمين الحارس تير شتيجن.

وحاول أرتورو فيدال لاعب خط وسط برشلونة، تعديل النتيجة بكرة رأسية قوية على يسار حارس إشبيلية فاتشيك الذي تألق في التصدي لها في الدقيقة 24.

وسجل ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة، هدف التعادل للبارسا في الدقيقة 26، حيث أرسل الكرواتي إيفان راكيتيتش كرة عرضية من الجهة اليسرى، سددها ميسي من لمسة واحدة في أقصى يمين مرمى فاتشيك.

وأهدر بروميس مهاجم إشبيلية، فرصة تسجيل هدف التقدم لفريقه مرة أخرى، حيث سدد كرة قوية علت مرمى تير شتيجن في الدقيقة 35.

ونجح جابرييل ميركادو في تسجيل الهدف الثاني لإشبيلية، في الدقيقة 42، حيث استقبل كرة عرضية مميزة من سارابيا ليُسكنها على يمين الحارس تير شتيجن.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر إرنستو فالفيردي إجراء تغييرين دفعة واحدة، بإشراك سيرجي روبيرتو وعثمان ديمبيلي بدلا من نيلسون سيميدو وأرتورو فيدال، وأخيرًا ألينيا بدلا من كوتينيو.

وعلى الجانب الآخر، قرر بابلو ماشين مدرب إشبيلية الدفع بفرانكو فاسكيز بدلا جابرييل ميركادو، ثم أشرك إبراهيم أمادو بدلا من ماكسيمليان فوبر، وأخيرًا روكي ميزا بدلا من ماركو روج.

وأهدر عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة، فرصة ثمينة لتسجيل التعادل للبارسا في الدقيقة 52، حيث مرر له سواريز كرة عرضية أمام المرمى لكنه بالغ أثناء استلامه للكرة.

وسدد الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، كرة قوية في الدقيقة 64، لكن حارس إشبيلية أمسك بها بسهولة.

واقتنص ليونيل ميسي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 67، حيث مرر عثمان ديمبيلي كرة عرضية له من الجهة اليمنى، ليُسدد الأرجنتيني بقوة في أقصى يسار حارس إشبيلية فاتشيك.

وواصل الأرجنتيني محاولاته، حيث انطلق على الجبهة اليمنى وأرسل تسديد صاروخية مرت أعلى مرمى إشبيلية في الدقيقة 71.

ونجح ميسي في تسجيل الهدف الثالث الشخصي له ولبرشلونة، في الدقيقة 85، حيث سدد ألينيا الكرة التي اصطدمت بمدافع إشبيلية كاير ليجد ميسي نفسه منفردا بالمرمى ويُسكن الكرة في الشباك.

وسجل لويس سواريز الهدف الرابع لبرشلونة، في الدقيقة 94، حيث استقبل تمريرة سحرية من ميسي وسدد الكرة أعلى فاتشيك حارس إشبيلية، ليقود البارسا لانتصارا هاما في مشوار الحفاظ على لقب الليجا.