رقم قياسي لميسي في مباراة أشبيلية

افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، أهداف فريقه في مباراته أمام إشبيلية المقامة حاليا على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف ميسي في الدقيقة 26 من زمن المباراة بتسديدة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء ليرفع النجم الأرجنتيني أهدافه إلى الرقم 23 هذا الموسم في "الليجا"، متصدرًا ترتيب هدافي المسابقة.

وذكر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر "تويتر" أن هذا الهدف رقم 26 لميسي أمام إشبيلية، ليحقق رقمًا قياسيًا كأكثر لاعب يسجل أهدافا في الليجا أمام منافس واحد برصيد 26 هدفًا.

وجاء هدف إشبيلية الأول عن طريق خيسوس نافاس في الدقيقة 22 من زمن المباراة بعد هجمة مرتدة لأصحاب الأرض عقب قطع الكرة من ميسي.