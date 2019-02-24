إحصائية مميزة لنجم إشبيلية أمام برشلونة

سجل خيسوس نافاس، نجم نادي إشبيلية، رقمًا مميزًا، خلال مواجهة برشلونة، اليوم السبت، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

وسجل نافاس، الهدف الأول لصالح فريقه الأندلسي، في الدقيقة 22، علمًا بأن الشوط الأول انتهى لصالح إشبيلية بنتيجة 2-1.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن نافاس سجل في مباراته رقم 300 في الليجا، كلاعب في التشكيلة الأساسية.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الليجا برصيد 54 نقطة، أما إشبيلية يأتي خامسًا برصيد 37 نقطة.