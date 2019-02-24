التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة

أعلن سيدومير يانوفيسكي، المدير الفني للإسماعيلي، التشكيلة الأساسية لفريقه أمام شباب قسنطينة الجزائري، اليوم السبت، لحساب ثالث جولات دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل مجموعة من التغييرات، نظرا لغياب بعض اللاعبين المؤثرين، مثل باهر المحمدي وطارق طه.

وجاء على رأس التغييرات، عودة محمود متولي إلى قلب الدفاع، ومشاركة أحمد أيمن في مركز الظهير الأيسر، لتعويض غياب باهر المحمدي وطارق طه، فضلا عن عودة وجيه عبد الحكيم للتشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

الدفاع: أحمد أيمن – محمد مجدي – محمود متولي – أسامة إبراهيم.

الوسط: عماد حمدي – محمود دونجا - محمد صادق - وجيه عبد الحكيم.

الهجوم: كريم بامبو - بينسون شيلونجو.

ومن جانبه، أعلن الفرنسي دينيس لافاني، المدير الفني لشباب قسنطينة، تشكيل فريقه، وجاء كالآتي:

حراسة المرمى: شمس الدين رحماني.

الدفاع: نصر الدين زعلان، وخير الدين عروسي، وحسني بن يادا، وياسين صالحي.

الوسط: سيد علي العمري، ومحمد وليد بنشريفة، ونسيم يطو.

الهجوم: الكونغولي ديلان باهامبولا، والكاميروني آرونا بيسيني، وإسماعيل بلقاسمي.