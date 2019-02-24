ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد تعادله السلبي أمام مان يونايتد

تعادل مانشستر يونايتد مع ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، بملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ورفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة لينتزع صدارة الدوري الإنجليزي متفوقاً بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي الذي تراجع للمركز الثاني، بينما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 52 نقطة في المركز الخامس.

وشهدت مباراة ليفربول اليوم واقعة تاريخية، بعدما أجرى مانشستر يونايتد أجرى تغييراته الكاملة في الشوط الاول للمرة الأولى في تاريخه ب”البريميرليج” بسبب “لعنة الإصابات”.

بدأت الإصابات مع أندير هيريرا لاعب مانشستر يونايتد، الذي خرج من الملعب في الدقيقة 21، وحل بدلا منه أندرياس بيريرا.

وفي الدقيقة 25 تعرض خوان ماتا لاعب مانشستر إلى إصابة، أسفرت عن خروجه من الملعب، ليشارك بدلا منه جيسي لينجارد الذي غادر أرض الملعب في الدقيقة 40، ويحل بدلا منه أليكسيس سانشيز.

كما أجرى ليفربول تغييراً اضطرارياً في الشوط الأول بخروج فيرمينو ومشاركة ستوريدج بدلاً منه.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح من البداية قبل أن يتم إستبداله في الدقيقة 79 حيث شارك أوريجي بدلاً منه.

التشكيلة الاساسية لفريق مانشستر يونايتد في مباراة اليوم جاءت كالتالي، دي خيا في حراسة المرمى، يونج، ليندلوف، سمولينج، شاو، ماكتوميني، هيريرا، بوجبا، ماتا، راشفورد، لوكاكو.

فى حين جاءت التشكيلة الاساسية لفريق ليفربول في مباراة اليوم كالتالي، أليسون في حراسة المرمى، ميلنر، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، فينالدوم، فابينهو، هندرسون، ماني، محمد صلاح، فيرمينو

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