الأهلي يفوز علي الجونة 2-1 ويصعد للمركز الثاني بالدوري

حقق فريق الاهلي فوزاً مُثيراً على الجونة بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم،الأحد، بالجونة في الجولة الرابعة والعشرين من الدورى الممتاز .

سجل هدف الجونة محمد ناجي جدو، وتعادل كريم نيدفيد للأهلي قبل أن يُضيف ناصر ماهر هدف الأهلي الثاني.

وبذلك رفع الاهلي رصيده لـ48 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الحادي عشر، ويواصل الاهلي الزحف نحو قمة الدوري بعدما حقق “قتل” حماس الجونة صاحب الفوز المثير في الجولة الماضية على بيراميدز.

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من :شريف إكرامى ، محمد هانى – سعد سمير – أيمن أشرف – على معلول ، عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – حسين الشحات – رمضان صبحى ، جونيور أجايى.

فيما لعب الجونة بتشكيل مكوّن من : محمود الغرباوى ، محمد نادى – أحمد سعيد “أوكا” – خالد صبحى – جوزيف جوناثان ، سارج أكا – جاتوش بانوم – إسلام عبد النعيم – أحمد الألفي ، أحمد حسن مكى – محمد ناجى “جدو”.

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