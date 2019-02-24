شكرا لقرائتكم الأخضر الشاب في مجموعة بنما وفرنسا ومالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع المنتخب السعودي للشباب إلى جانب المنتخب الفرنسي المصنف في المستوى الأول بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للشباب التي ستستضيفها بولندا شهري مايو ويونيو من العام الجاري.

وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات بنما ومالي وفرنسا، بينما تواجد المنتخب المضيف بولندا في المجموعة الأولى إلى جانب كولومبيا وتاهيتي والسنغال.

وضمت المجموعة الثانية كلاً من المكسيك وإيطاليا واليابان والإكوادور، وهندوراس ونيوزيلاندا وأوروغواي والنرويج في المجموعة الثالثة.

وفي المجموعة الرابعة جاء منتخب قطر إلى جانب نيجيريا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأميركية، بينما ستكون البرتغال على رأس المجموعة السادسة إلى جانب كوريا الجنوبية والأرجنتين وجنوب إفريقيا.

وتقام منافسات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد بين المنتخبات الأربعة في كل مجموعة على أن يتأهل في نهاية هذا الدور صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) وينضم إليهم في هذا الدور أفضل أربعة منتخبات من بين المنتخبات الستة التي تحتل المركز الثالث في المجموعات الستة.

ويغيب عن هذه النسخة من البطولة منتخبا إنجلترا وفنزويلا اللذان خاضا المباراة النهائية للنسخة الماضية عام 2017 في كوريا الجنوبية والتي توج فيها المنتخب الإنجليزي باللقب إثر فوزه 1 - صفر في النهائي على فنزويلا.