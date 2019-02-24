شكرا لقرائتكم زوران: بطاقة التأهل لم تحسم حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الكرواتي زوران ماميتش، مدرب الهلال، أن بطاقة التأهل لدور نصف النهائي لم تحسم حتى الآن، رغم فوز فريقه ذهابا بثلاثية نظيفة في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وقال زوران خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال: نخوض مباراة مهمة لنا بعد أن حققنا نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، وجئنا إلى الاسكندرية للظهور بأفضل صورة والتأهل إلى نصف النهائي.

وأضاف المدرب الكرواتي: لم تحسم بطاقة التأهل حتى الآن وعلينا خوض المباراة بتركيز عال، كما يملك الاتحاد السكندري فريق جيد ولاعبين متميزين يستطيعون تقديم أداء متميز.

وفي السياق نفسه، قال لاعب الوسط عبدالملك الخيبري: علينا خوض المباراة بكل جدية لتحقيق نتيجة إيجابية والظفر ببطاقة التأهل، ويجب علينا تقديم أداء أفضل من الذهاب كي نتأهل.