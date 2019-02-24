شكرا لقرائتكم فالنسيا يعود إلى دوامة التعادلات في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طاردت لعنة التعادلات فالنسيا الذي سقط في فخها للمرة الرابعة تواليا محليا بعودته من ملعب مضيفه ليغانيس بتعادل 1-1 ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهو التعادل الخامس عشر لـ"الخفافيش" في الليغا هذا الموسم، ورفع من خلاله رصيده الى 33 نقطة في المركز الثامن موقتا، بينما بات رصيد ليغانس عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر موقتا.

وافتتح الفريق الضيف التسجيل بواسطة الفرنسي جيوفري كوندوغبيا في الدقيقة 22 فيما إنتزع المضيف التعادل قبل دقيقة من النهاية بفضل الدنماركي مارتن برايثويت قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وكان فالنسيا يمني النفس بالعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري بعدما نجح في تخطي عقبة سلتيك الاسكتلندي بفوزه عليه 2-صفر ذهابا و1-صفر إيابا في دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". ويلاقي بطل 2004، كراسنودار الروسي في الدور ثمن النهائي.

وتعرض ليغانيس في المرحلة 24 لخسارة قاسية أمام ريال سوسييداد صفر-3، بعدما كان حصد سبع نقاط في الأسابيع الثلاث السابقة. وتقابل الفريقان ثماني مرات منذ عام 2016، وانتهت المباراة الأخيرة بينهما بالتعادل 1-1 ضمن المرحلة التاسعة في "الليغا".