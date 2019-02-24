بوطيب يقود هجوم الزمالك أمام بترو أتلتيكو.. وزيزو أساسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس تشكيل مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، فى المباراة المقرر إقامتها على استاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية التى يحتل صدارتها حالياً جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى الجزائرى برصيد 4 نقاط ثم بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث وفى مؤخرة الترتيب الزمالك فى المركز الرابع بنقطة وحيدة وشهد تشكيل الزمالك دخول زيزو على حساب إبراهيم حسن. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا. خط الهجوم: خالد بوطيب.

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