جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
رفع فريق الأهلى رصيده لـ 48 نقطة، بعد الفوز على الجونة بنتيجة 2/1 فى المباراة المثيرة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الجونة بالغردقة، في الجولة الرابعة والعشرين من الدورى الممتاز.
سجل هدف الجونة محمد ناجي جدو فى الدقيقة 53، وتعادل كريم نيدفيد للأهلي فى الدقيقة 79 قبل أن يُضيف ناصر ماهر هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 87.
وبذلك وصل المارد الأحمر للنقطة 48 ليصعد للمركز الثاني للمرة الأولى هذا الموسم فيما تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الحادي عشر، ويواصل الأهلي الزحف نحو قمة الدوري التى يحتلها الزمالك برصيد 52 نقطة.
وجاء جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد نهاية مباراة الأهلى والجونة كالتالى :
جدول الدورى
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