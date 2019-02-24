شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. رمضان صبحى للأهلي: نعم تلقيت عروضًا أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر مسئولو النادى الأهلى من رمضان صبحى، عن حقيقة العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية من عدة أندية أوروبية. لقراءة التفاصيل ومعرفة العروض الخارجية التي وصلت رمضان صبحي اضغط هنا:

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