لاعبو بيراميدز يرتدون قمصانًا تحمل صورة تركي آل الشيخ قبل مواجهة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
ظهر لاعبو فريق بيراميدز قبل مواجهة المقاولون العرب بالجولة الـ 24 بالدوري، وهم يرتدون قمصانًا تحمل صورة تركي آل الشيخ، مالك النادي ورئيس هيئة الترفية السعودية.
تأتي تلك الخطوة من جانب لاعبي نادي بيراميدز، بعدما أعلن النادي في بيان رسمي عودة تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم لرئاسة النادي من جديد، بعد أقل من 48 ساعة منذ قرار تصفية استثماراته في مصر.
ويدخل فريق بيراميدز المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 34 نقطة.
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