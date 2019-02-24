تقرير.. 5 أرقام من فوز الأهلي على الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق الأهلي انتصاراته بالفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أجريت بالغردقة ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من بطولة الدوري.

جدو أحرز هدف الجونة الأول في الدقيقة 52، قبل أن يرد الثنائي كريم نيدفيد وناصر ماهر في الدقيقتين 79 و87 بهدفين لصالح الأهلي.

الفوز منح الأهلي وصافة الدوري بعدما رفع الأحمر رصيده إلى 48 نقطة ليزيح بيراميدز من الوصافة حتى ولو بشكل مؤقت، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز أرقام المباراة بعد فوز الأهلي على الجونة:

- فوز ثامن

منذ تعثر الأهلي أمام بيراميدز في الرابع من يناير الماضي ولم يتذوق الأحمر أي خسارة بعدها حيث حقق 8 انتصارات متتالية.

أولى الانتصارات كانت بالفوز على سموحة (1-0) ثم مصر المقاصة (3-0) ووادي دجلة (2-1) وإنبي (2-1) وحرس الحدود (1-0) والإنتاج الحربي (1-0) والداخلية (3-1) وأخيرًا الجونة (2-1).

- هدف أول

افتتح ثنائي الأهلي كريم نيدفيد وناصر ماهر اهدافهما مع الأحمر في مسابقة الدوري خلال هذا الموسم.

ويعتبر نيدفيد الورقة الرابحة للاسارتي حيث استطاع صاحب الـ21 عامًا أن يسجل ثلاثة أهداف في دوري أبطال إفريقيا بجانب هدف في الدوري.

نيدفيد كان آخر أهدافه في مسابقة الدوري مع الأهلي عندما سجل في شباك النصر والتي أقيمت ضمن الجولة 25، وتحديدًا في التاسع عشر من فبراير العام الماضي.

في المقابل، أحرز ناصر ماهر هدفه الأول مع الأهلي في مسابقة الدوري بعد 19 مشاركة في المسابقة المحلية.

هدف صاحب الـ22 عامًا ليس الأول له هذا الموسم حيث سبق وأن سجل في مناسبتين بدوري أبطال إفريقيا.

- ضربة ثانية

بعد 10 مواسم عاد محمد ناجي "جدو" لاعب الجونة الحالي لزيارة شباك الأهلي حيث سبق وأن أحرز في مرمى الأحمر خلال تواجده مع الاتحاد السكندري.

جدو خلال تسع مشاركات أمام الأهلي استطاع أن يسجل هدفًا في مباراة انتهت بالتعادل (1-1) ضمن منافسات الأسبوع الـ11 بموسم (2009 -2010).

- هزيمة سادسة

سقط حمادة صدقي المدير الفني لفريق الجونة للمرة السادسة خلال تاريخ مبارياته أمام الأهلي.

صاحب الـ57 عامًا واجه الأهلي في 11 مناسبة خسر في ست مناسبات مقابل أربع تعادلات وفوز وحيد كان في نصف نهائي كأس مصر موسم (2013 -2014).

- تفوق كاسح

واجه الأهلي نظيره الجونة في 15 مناسبة سابقة (14 مباراة في الدوري ومباراة في الكأس) حقق خلالها الأهلي الفوز في 10 مناسبات مقابل أربع تعادلات وفوز وحيد كان في موسم (2013 -2014).