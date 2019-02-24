كلوب: لا أعلم سبب مستوى صلاح أمام يونايتد.. ولكنني هنا لأساعد اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن محمد صلاح لاعب فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب والمعتاد خلال المواجهة التي جمعت الفريق مع مانشستر يونايتد، عصر اليوم الأحد.

وأشار كلوب خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أنه يتواجد كمدير فني لليفربول من أجل مساعدة اللاعبين على الظهور بأفضل شكل ممكن.

وقال المدير الفني الألماني: "لا أعلم لماذا لم يلعب صلاح جيدًا، ولكن لست هنا لأكون مخيب الأمال، أنا هنا لكي أساعد اللاعبين ليظهرون أفضل ما لديهم".

وأكمل: "بالتأكيد اللاعبين يريدون أن يظهرون في أفضل شكل ولكن أحيانًا لا يحدث ذلك".

واختتم: "لست مهتمًا لما حدث في مباراة اليوم كثيرًا، أفكر الآن في مواجهة الأربعاء المقبل أمام بايرن ميونخ".

الجدير بالذكر أن ليفربول تربع على صدارة الدوري الإنجليزي منفردًا بفارق نقطة على مانشستر سيتي، بعدما تعادل سلبيًا مع مانشستر يونايتد في مواجهة الأحد.