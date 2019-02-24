يوسف: العودة بعد التأخر نقطة إيجابية يجب البناء عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد يوسف المدرب العالم للأهلي بأن العودة للمباراة بعد التأخر بهدف تعد نقطة إيجابية يجب البناء عليها في المباريات المقبلة، بعد الفوز على الجونة في الدوري الممتاز.

وقال يوسف في تصريحاته لقناة "نايل سبورت" بعد المباراة: "العودة بعد التأخر نقطة إيجابية يجب البناء عليها، والأمر ذاته حدث في مباراة الدور الأول حيث تقدم الجونة بهدف ثم تمكنا من العودة وتحقيق الفوز."

وتابع: "من الصعب أن نلعب كافة مباريات الدوري بشكل جيد، لكن من سمات الفريق الكبير تحقيق الفوز حتى وإن لم يكن في حالته."

وأضاف: "التغييرات التي أجراها لاسارتي صنعت الفارق الذي كنا نحتاج إليه من أجل تحقيق الفوز."

وواصل: "بين شوطي المباراة كانت هناك تعليمات بضرورة الضغط على المنافس بشراسة وبشكل أفضل من الشوط الأول، وعقب تسجيل هدف الجونة الحوافز زادت لدى اللاعبين وتمكنا من تحقيق الفوز وأهدرنا عدد من الفرص."

رفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز ومتأخرًا عن الزمالك صاحب المركز الأول بأربعة نقاط.