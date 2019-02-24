عبد الحفيظ: انتظر معاملتي مثل أحمد حسن.. ويتحدثون عن العدالة في قنوات "متأجرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أنه امتثل للقرار الذي أصدره جهاد جريشة حكم مباراة فريقه أمام الجونة، بإبعاده خارج الإطار الخاص بالأجهزة الفنية.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، إلى أنه لم يقم بالاعتراض على جهاد جريشة فقط، مشددًا أنه على الرغم من ذلك امتثل للقرار.

وبدأ مدير الكرة في الأهلي حديثه قائلًا: "أظهرنا الروح الحقيقة للفانلة الحمراء أمام الجونة، حققنا المطلوب من المباراة وأغلقنا صفحتها وسنبدأ الاستعداد للمواجهة المقبلة".

ونجح الأهلي في تحقيق فوزًا صعبًا على حساب الجونة بهدفين لواحد مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

وأكمل: "خوض مباراة بيراميدز من عدمه لا يخص الجهاز الفني للأهلي، ولكنه قرار إدارة وبالتالي ليس لدي أي تعقيب عليه".

وأضاف: "يتحدثون عن العدالة في قنوات تلفزيونية يتم تأجيرها لمدة ساعتين، والسؤال الآن، هل سيتم معاملتي بالمثل كما حدث مع أحمد حسن؟".

وأوضح: "جريشة ألغى هدفًا صحيحًا للأهلي ولا توجد بها أي حالة تسلل، ورغم ذلك لم اعترض على قرار طردي من الملعب".

واختتم: "أحمد حسن مدير الكرة في بيراميدز تم طرده في مباراة سابقة وامتثل للقرار مثلما فعلت، وبالتالي لم يتم إيقافه بعدها، ننتظر القرار ونرى ما سيحدث".