مجموعة الزمالك.. جورماهيا يفوز على نصر حسين داي في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - نيروبي- (د ب أ):
انتزع فريق جورماهيا الكيني صدارة المجموعة الرابعة ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، بفوزه على نصر حسين داي الجزائري 2 / صفر اليوم الأحد في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة
وسجل هدفي جورماهيا فرانسيس كاهاتا في الدقيقة 84 وجاك توسينجي في الدقيقة 87.
وشهدت المباراة طرد شمس الدين حراق لاعب نصر حسين داي في الدقيقة 85.
ورفع جورماهيا رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد نصر حسين داي عند أربع نقاط في المركز الثاني.
ويلتقي في وقت لاحق من اليوم الزمالك مع ضيفه بيترو أتلتيكو في ذات المجموعة.
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