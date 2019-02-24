الدوري الإيطالي: فوز صعب ليوفنتوس أمام بولونيا

عزز يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الصعب على مضيفه بولونيا بهدف خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري والتي شهدت أيضا تعادل كييفو مع جنوه سلبيا وساسولو مع سبال بهدف لمثله.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67 ليرفع بطل الدوري الإيطالي رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد بولونيا عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل كييفو مع ضيفه جنوه سلبيا، ورفع كييفو رصيده إلى عشر نقاط في المركز العشرين الأخير، كما رفع جنوه رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف بارما.