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خاض لاعبو الأهلي، الذين لم يشاركوا في مباراة الجونة التي أقيمت عصر اليوم، الأحد، المران على ملعب الجونة، عقب انتهاء المباراة، تحت إشراف اليخاندرو مدربأحمال الفريق.
وكان الأهلي قد حقق فوزًا مستحقًا على الجونة بهدفين مقابل هدف في الأسبوع الـ24 من الدوري ليضيف
سجل هدفي الأهلي أمام الجونة كريم نيدفيد، في الدقيقة الـ79، ثم أضاف ناصر ماهر الهدف الثاني في الدقيقة الـ87.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريب للاعبي الاهلي الغائبين عن مواجهة الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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