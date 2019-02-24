تدريب للاعبي الاهلي الغائبين عن مواجهة الجونة

لاعبي الاهلي - ارشيفية

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

خاض لاعبو الأهلي، الذين لم يشاركوا في مباراة الجونة التي أقيمت عصر اليوم، الأحد، المران على ملعب الجونة، عقب انتهاء المباراة، تحت إشراف اليخاندرو مدرب

أحمال الفريق.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مستحقًا على الجونة بهدفين مقابل هدف في الأسبوع الـ24 من الدوري ليضيف

الأهلي ثلاث نقاط جديدة إلي رصيده، ويصل إلي النقطة 48 نقطة مواصلا زحفه لقمة جدول المسابقة.

سجل هدفي الأهلي أمام الجونة كريم نيدفيد، في الدقيقة الـ79، ثم أضاف ناصر ماهر الهدف الثاني في الدقيقة الـ87.