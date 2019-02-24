سيد عبدالحفيظ يعلق على طرده في مباراة الأهلي والجونة

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بعدم إيقافه نتيجة طرده في لقاء الجونة في الجولة 24 للدوري والذي فاز به الأهلي بنتيجة 2-1.

وقال عبد الحفيظ إن نفس الواقعة قام بها أحمد حسن المشرف على الكرة بنادي بيراميدز ولم يتعرض لعقوبة في المباراة التالية مؤكداً أن الأهلي لن يترك

أي حق من حقوقه.

وأضاف:" بعض من يستأجرون البرامج الفضائية يطالب بالعدالة وهو ما نطالب به الآن في واقعة أحمد حسن خاصة أن قرار طردي غير مستحق لأن ما قلته بأن اللعبة ليست تسللاً".