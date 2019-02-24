رياضة | طارق سليمان: حققنا فوزا ثمينا على الجونة وهذا سبب غياب الشناوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق سليمان: حققنا فوزا ثمينا على الجونة وهذا سبب غياب الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سليمان عقب نهاية اللقاء :"مكسب مهم للغاية في سباق الدوري، فمباراة اليوم لم تكن سهلة والحمد لله على النقاط الثلاث".

وأضاف "لاتزال بطولة الدوري طويلة وجميع المباريات صعبة، والحمد لله على المكسب".

وحول عدم مشاركة محمد الشناوي قال "الشناوي يعاني من إجهاد في العضلة الضامة وفضلنا إراحته والراحة التي ستمنح للفريق عقب مباراة اليوم ستزيد من فرص عودته للمشاركة في التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة".

وأوضح "شريف إكرامي يركز جيدا للاستعانة به في أي وقت واستعنا به في مباراة الإنتاج الحربي وظهر بشكل مميز كما أن شخصيته قوية للغاية".

وأتم "اليوم شريف في جميع الاختبارات كانت مميزة للغاية وهو أمر ليس غريب عليه، كما أن قيادته للفريق أمر مهم للغاية".