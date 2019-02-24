رياضة | تأجيل دعوى بطلان انتخابات اتحاد الكرة المصري لـ17 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى بطلان انتخابات اتحاد الكرة المصري لـ17 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، اليوم الأحد، مد أجل الحكم فى الشق المستعجل، بالدعوى المقامة من شيماء منصور، المرشحة في الانتخابات التكميلية الأخيرة لاتحاد الكرة، وبطلان الانتخابات، إلى جلسة 17 مارس.

وكانت شيماء منصور، قد قدمت مستندات تفيد بوجود خطأ إدارى فى الانتخابات الماضية، وأن كل الإجراءات شابتها الأخطاء.

واستندت منصور، إلى صدور أحكام ببطلان مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى برئاسة هانى أبوريدة، لم تنفذ حتى الآن، فضلًا عن صدور قانون الرياضة الذى ألزم الاتحادات الرياضية والجبلاية بتوفيق أوضاعها ولم توفق أوضاعها وبالتالى تسرى عليها اللائحة الاسترشادية.