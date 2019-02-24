رياضة | ناصر ماهر ينضم إلى القائمة الذهبية للأهلي في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناصر ماهر ينضم إلى القائمة الذهبية للأهلي في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ناصر ماهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تسجيل هدف الفوز على حساب الجونة. في المباراة التي جمعت الفريقين، عصر اليوم، في افتتاح منافسات الأسبوع الـ24 لبطولة الدوري الممتاز.

هدف ناصر ماهر، مساء اليوم، في شباك الجونة بمثابة أول أهدافه بقميص النادي الأهلي في بطولة الدوري، بعدما تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول لينضم الى القائمة الذهبية لهدافي الأهلي في الدوري.

لينضم ناصر ماهر إلى قائمة هدافي الأهلي التاريخية في مسابقة الدوري الممتاز، التي يتصدرها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي برصيد 109 أهداف.

يذكر أن ناصر ماهر سجل 3 أهداف بقميص الأهلي في كافة البطولات حتى الآن، بعدما سجّل هدفين في النسخة الجارية من بطولة دوري الأبطال الأول في شباك جيما الأثيوبي بدور الـ32 والثاني في شباك فيتا كلوب الكونغولي بدور المجموعات لدوري الأبطال ثم جاء الهدف الثالث لنجم الأهلي الواعد في شباك الجونة في بطولة الدوري.