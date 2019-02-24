رياضة | فرج عامر يعتذر لعادل عبد الرحمن.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يعتذر لعادل عبد الرحمن.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر فرج عامر رئيس نادي سموحه، لعادل عبد الرحمن المدير الفني السابق للفريق السكندري.

وكتب عامر عبر حسابه على فيس بوك، "أتوجه لعادل عبد الرحمن ولكل من عمل معه بالشكر والاحترام والتقدير، حقيقى أنا كسبت أخ وصديق وخبير كرة قدم محترم وقدير وأعتذر إذا كان هناك خطأ من أى فرد فى النادى أو منى شخصيا لعدم إبلاغك فى الوقت المناسب بقرار مجلس إدارة نادى سموحة بتغيير الجهاز الفنى بسبب عدم التوفيق في النتائج، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وهذا هو حال كرة القدم ولعل القادم لكم أفضل، والتقدير والاحترام وتبادل الخبرات الفنية والتعاون الفني والإدارى فى المستقبل قائم لأنك رجل مخلص وأمين وراقى ومن أفضل من لعب كرة قدم فى جيلكم، لعبا وخلقا، وهذه شهادة أسأل عليها أمام الله".