رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق الأهلي على نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018- 2019.

وبهذا الفوز؛ رفع النادي الأهلي رصيده للنقطة 48 لينفرد بالمركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث بـ45 نقطة، بينما توقف رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز العاشر.

وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز:-

1- الزمالك: 52 نقطة

2- الأهلي: 48 نقطة

3- بيراميدز: 45 نقطة

4- مصر المقاصة: 35 نقطة

5- المقاولون العرب: 34 نقطة

6- المصري البورسعيد: 32 نقطة

7- الإنتاج الحربي: 31 نقطة

8- الإسماعيلي: 27 نقطة

9- طلائع الجيش: 26 نقطة

10- الجونة: 26 نقطة

11- حرس الحدود: 26 نقطة

12- سموحة: 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري: 24 نقطة

14- الداخلية: 22 نقطة

15- بتروجيت: 22 نقطة

16- النجوم: 21 نقطة

17- إنبي: 21 نقطة

18- وادي دجلة: 20 نقطة