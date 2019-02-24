رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعادل نادي ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، ضد نادي مانشستر يونايتد، بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفشل صلاح في التسجيل بشباك مانشستر يونايتد مرة أخرى، حيث لم ينجح في هز شباك اليونايتد منذ قدومه إلى البريميرليج.
وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي :-
1- محمد صلاح 17 هدف.
2- سيرجو اجويرو 17 هدف.
3- هاري كين 15 هدف.
4- أوباميانج 15 هدف.
5- ايدين هازارد 12 هدف.
6- رحيم سترلينج 12 هدف.
7- ساديو ماني 12 هدف.