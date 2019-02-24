اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي بث مباشر yalla shoot الكونفدرالية الافريقية

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ننقل يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر أونلاين في ثالث مواجهات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، حيث يستضيف النادي القاهري نظيره الانجولي لايف على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد الرابع والعشرون من شهر فبراير 2019، وسنقوم بإضافة رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد بترو اتليتكو بث مباشر كورة ستار أون لاين بدون تقطيع قبل بداية اللقاء بجودة عالية وبالتعليق العربي الرائع.

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ينطلق موعد مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر اليوم في الكونفيدرالية الإفريقية على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة bein sport hd 1، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق المصري أحمد الطيب.