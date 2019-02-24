اونلاين | مشاهدة مباراة بيراميدز والقماولون العرب بث مباشر 24-2-2019 (الدوري المصري)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة بيراميدز والقماولون العرب بث مباشر 24-2-2019 (الدوري المصري) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي بيراميدز والمقاولون العرب ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز 2019، الدور الثاني، بيراميدز الذي تخلي عنه مالكه تركي آل الشيخ، وبات المالك الحالي هو رجل الأعمال الإماراتي، سالم الشامسي، نائب رئيس مجلس الإدارة السابق للفريق، في مواجهة قوية ضد نادي المقاولون العرب، ذئاب الجبل من أجل حسم المواجهة والإنتفاض من جديد بعد خسارة ماضية ضد نادي الجونة في أجواء مشحونة وملبدة بالمشاكل فهل ينجح الفريق الأهرامي في الفوز علي حساب الذئاب أم يكون للأخير فرصة للإنقاض علي الفريسة الجريحة من هزيمة اللقاء الماضي والفوز وتحقيق نتيجة هامة.

تنطلق المواجهة بين فريقي بيراميدز والمقاولون العرب في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:00 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب مباشر

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