اونلاين | كورة ستار HD مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بث مباشر في الدوري المصري HD

مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بث مباشر في الدوري المصري

يحتل بيراميدز وصافة الدوري المصري، برصيد 45 نقطة، متفوقا على الأهلي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط، ويدخل فريق الأهرام مباراة اليوم سعيا للثأر من هزيمته السابقة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، ومحاولة استكمال مسيرة الارتقاء إلى لقب البطولة.

مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بث مباشر في الدوري المصري

في حين طالب الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى لبيراميدز، لاعبيه، بنسيان مباراة الجونة، والتركيز على تحقيق الانتصار على المقاولين لضمان ملاحقة الأهلى على المركز الثانى، وانتظاراً لخسارة المارد الأحمر أية نقاط جديدة.

مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بث مباشر في الدوري المصري

ويغيب على جبر مدافع بيراميدز عن المباراة بعد طرده فى لقاء الجونة، فيما سيعود نبيل دونجا وأحمد أيمن منصور للتشكيلة الاساسية لبيراميدز بفرمان من دياز بعد غيابهم عن المباراة الأخيرة.

مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بث مباشر في الدوري المصري

أما على الجانب الآخر، فيحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 34 نقطة، ويدخل مباراة اليوم أمام بيراميدز منتشيا بنصره الأخير على سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بث مباشر في الدوري المصري

فيما شدد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون، بضرورة توخى الحذر من رغبة بيراميدز فى تعويض هزيمة الجونة مطالباً إياهم بالتمركز الدفاعى السليم أمام مهاجمى بيراميدز، ومحاولة إستغلال إنصاف الفرص للتسجيل والخروج بنقاط المباراة كاملة.

مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بث مباشر في الدوري المصري

ويدير لقاء اليوم البرتغالي جواو كابيلا دوس سانتوس، ويعاونه جودينو أنطونيو، ونونو بيريرا، وبينتو جواو، حكما رابعا، ويمتاز دوس سانتوس بغزارة البطاقات الصفراء إذ سجل 109 بطاقة في 23 مباراة بما يقرب من 5 بطاقات في المباراة الواحدة.

مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بث مباشر في الدوري المصري

المباراة: بيراميدز أمام المقاولون العرب في الدوري المصري

الملعب: ستاد الدفاع الجوي

التوقيت: اليوم الموافق 24-2-2019 في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة، 8:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

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