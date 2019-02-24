انت الان تتابع تفاصيل خبر الخليفي يحذر عملاقي الليغا: لا تقتربوا من هذين النجمين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 06:46 مساءً - أحبط رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، مبكراً، مساعي الغريمين التقليديين في إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، للتعاقد مع النجمين العالميين؛ البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي الواعد كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الخليفي، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: إنه "على ريال مدريد، أو أي نادٍ آخر في العالم، ألا يتصل بنا للتحدث عن نيمار أو أي نجم آخر"، مؤكداً أن نادي العاصمة الإسبانية يُدرك جيداً أن نيمار ليس للبيع.

وشدد المسؤول القطري، صاحب الحضور القوي في الكرة الأوروبية، على أن نجم الكرة البرازيلية "لن يغادر سان جيرمان هذا الصيف"، موضحاً: "لدينا علاقة رائعة مع نيمار ووالده، وقد صنعت هذه العلاقة كي تستمر مدة طويلة".

أما بشأن مبابي، فقد وصفه رئيس النادي الباريسي بـ"الأسطورة"؛ لأن ما فعله - على حد قوله - يُعد استثنائياً في عمر الـ20 عاماً، مشيراً إلى أنه "فاز بلقب المونديال، وأصبح أحد أفضل 5 لاعبين في العالم برفقة نيمار".

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ولفت إلى أن العلاقة مع مبابي سوف تستمر "مدة طويلة"، بسبب وجود قدر كبير من الاحترام المتبادل.

ويُعد نيمار أحد أبرز الأسماء الكروية التي يضعها رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، على رأس أولوياته في الصيف المقبل، من أجل تعويض رحيل "الدون" البرتغالي كريستيانو رونالدو، صيف العام الماضي، إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

في الجهة المقابلة، يُمني برشلونة، إلى جانب أندية أوروبية أخرى، النفس بالحصول على خدمات مبابي، الذي يُلقب بـ"الفتى المعجزة"، بغية تعزيز خط هجومه في ظل تراجع مستوى "العضاض" الأوروغوياني لويس سواريز، فضلاً عن ضخ دماء شابة جديدة في خط المقدمة للعملاق الكتالوني.

تجدر الإشارة إلى أن سان جيرمان جلب نيمار إلى ملعب "حديقة الأمراء" صيف عام 2017، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بعد أن أودع 222 مليون يورو في خزينة برشلونة الإسباني مقابل الظفر بخدمات نجم "السيليساو".

كما تعاقد النادي الباريسي مع مبابي في الصيف ذاته قادماً من فريق الإمارة موناكو على سبيل الإعارة، قبل أن يشتري عقده بصورة نهائية الصيف الموالي، مقابل 180 مليون يورو.