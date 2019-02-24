شكرا لقرائتكم خبر عن تكشيل براميدز أمام المقاولون بالدورى المصرى والان مع التفاصيل
الخليج 365 - : يواجه اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 نادى براميدز المصرى بقيادة رامون دياز نظيرة نادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس في الطار الجولة 24 من مسابقة لدورى المصرى الممتاز لكرة القدم في المباراة التى ستجمعم علي استاد الدفاع الجوى في تمام الساعة السابعة مسائا .
أعلن اليوم رامون دياز المدير الفنى لنادى براميدز المصرى عن تشكيلة فريقة أمام نادى المقاولون العرب و شهدت التكشيلة وجود علي دكة بدلاء كلا من : محمد فاروق - جون سيفوانتى - محمد رزق - احمد عادل
- محمد فتحى - المهدى سليمان - مهند لاشين و جائت التكشيلة كالاتى :
حراسة المرمى : أحمد الشناوى
خط الدفاع : رجب بكار - عمر المدنى - أحمد ايمن منصور - عمرو جابر
خط الوسط : عبد الله السعيد - أحمد نبيل دونجا - بينافينتى
خط الهجوم : محمد مجدى قفشا - كينو - عمر خربين
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