شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الجونة بثنائية مثيرة في الدوري المصري والان مع التفاصيل

فاز اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 نادى الأهلي المصرى بقيادة مارتن لاسرتى علي نظيرة نادى الجونة المصرى بقيادة حمادة صدقي بهدفيم مقابل هدف في اطار الجولة 24 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم في المباراة التى جمعتهم علي استاد الجونة .

و افتتح محمد ناجى جدو نجم الأهلي السابق أول اهداف اللقاء لصالح فريق الجونة بخطأ تمركزى من الدفاع وضعها بسهولة في المرمى في الدقيقة 53 من زمن الشوط الثانى علي عكس سير اللقاء حيث كان للأهلي استحواذ اكبر و هجوم اخطر و اضاع العديد من الفرص السهلة في الشوط الأول .

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و استمر اللقاء بهجوم الأهلي و ش العديد من الهجمات الخطرة لكن دون أهداف حتى الدقيقة 79 حيث استطاع اللاعب كريم نيدفيد ناشئ الأهلي البديل احراز هدف التعادل فريقه من تصويبة ارضيه زاحفه سكنت شباك الحارس الغرباوى بعد تألقه في التصدى للعديد من تسديدات الأهلي الخطيرة .

و رفض ناسر ماهر نهاية المباراة بالتعادل حيث استطاع احراز الهدف الثانى القاتل في الدقيقة 87 من اسيست و استلام رائع لمراون محسن الذي مررها لناصر ماهر داخل منطقة ال 18 ليسددها ناصر بقوة في المرمى لينتهى اللقاء بفوز نادى الأهلي بهدفين عن طريق الناشئين مقابل هدف وحيد عن طريق جدو .

و بهذا الفوز المثير استطاع نادى الأهلي أن يرفع عدد نقاطة الي 48 نقطة في المركز الثانى و تخطى نادى براميدز برصيد 45 نقطة لكن سيلعب نادى براميدز مباراة بعد قليل و ستحسم من سيحتل المركز الثانى في هذه الجولة و بفارق اربع نقاط فقط عن الزمالك المتصدر بينما استمر نادى الجونة في المركز 11 برصيد 26 نقطة.