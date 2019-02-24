آرسنال يهزم ساوثهامبتون ويقفز للمركز الرابع بالبريميرليج

تقدم الجانرز بأقدام الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 6 بصناعة من المتألق ميختاريان الذي سجل الهدف الثاني بالدقيقة 17 من الشوط الأول.

وبذلك ساهم ميختاريان في 4 أهداف ضد ساوثهامبتون في الدوري هذا الموسم ( سجل 3 اهداف، صنع 1 ).

كما أصبح لاكازيت أول لاعب من آرسنال يسجل في 4 مباريات متتالية على ملعب الأمارات بالدوري منذ روبن فان بيرسي عام 2012 الذي سجل في 5 مباريات متتالية.

بذلك يقفز الجانرز للمركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر يونايتد، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 24 في المركز الثامن عشر.