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البايرن يسعى لضم نجم أتليتكو مدريد

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الخليج 365 - كشف رئيس بايرن ميونيخ أولي أونيس أنه يسعى إلى التعاقد مع المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز لاعب أتليتكو مدريد، مؤكدا أنه من الصفقات المهمة للنادي، في الفترة المقبلة.

وقال أونيس أن النادي سيتفاوض مع مسؤولي أتليتكو مدريد لضم اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018، وسيكون الشرط الجزائي في عقد اللاعب في الصورة في حال لم تسر المفاوضات على نحو جيد.

وأضاف: "أتخيل أننا سندفع من أجل اللاعب إن رأينا الفرصة المناسبة لضمه، ففي الأخير هو أحد أبطال كأس العالم"

 وينتهى عقد اللاعب مع أتليتكو مدريد في يونيو عام 2024، ويتضمن العقد شرط جزائي يتيح له الرحيل في حال وفر للنادي 85 مليون يورو، وهو المبلغ الذي ربما لن يدفع بايرن ميونيخ أكثر منه في هذه الصفقة.

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