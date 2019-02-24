انت الان تتابع بسبب جماهير الأهلي.. أيمن بهجت يغلق حساباته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

خرجت بعض جماهير النادي الأهلي، لمهاجمة الشاعر الغنائي، أيمن بهجت قمر، بعدما هدد الأخير، المتابعين له بإبلاغ الشرطة الإلكترونية على كل من تجاوز في حقه، مما أدى إلى اشتعال الأمر بينه وبين جماهير القلعة الحمراء، التي قادت حملة شرسة ضده، أدت إلى قيامه بإغلاق حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك بعدما قرر «قمر»، مساندة صديقه أمير طعيمة، الذي رفض هجوم جمهور الأهلي على نادي بيراميدز ومالكه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

الأزمة بدأت عندما خرج الشاعر الغنائي أمير طعيمة، مدافعًا عن تركي آل الشيخ، خلال الساعات الماضية، بعد إعلان الأخير بيعه وتصفية استثماراته الرياضية في مصر بشكل رسمي، ونشر أمير رأيه الشخصي حول ما يدور مع تركي في الساعات الأخيرة قائلا: «فيما يخص الإشاعة بأن هيئة الترفيه برئاسة معالي المستشار تركي