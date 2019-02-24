شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد وليفربول يتعادلان سلبيًا في «شوط التبديلات الاضطرارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في إطار الأسبوع 27 من الدوري الإنجليزي بالتعادل السلبي، في مباراة لم تشهد أي خطورة حقيقية.

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ولم يشهد الشوط الأول تهديدا حقيقيا لمرمى الفريقين، إذ تبقى أخطر الكرات الضائعة انفرادا من لينجارد إثر تمريرة بينية رائعة من روميلو لوكاكو، إلا أن الحارس البرازيلي لليفربول، أليسون بيكر، استطاع الخروج في الوقت المناسب ليقطع الكرة من أمام الدولي الإنجليزي.

وكانت أبرز أحداث الشوط الأول هي الإصابات التي ضربت لاعبي مانشستر يونايتد تحديدًا، إذ اضطر المدير الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير لإجراء تبديلاته الثلاثة بشكل اضطراري، بعدما أخرج أندري هريرا بعد 21 دقيقة ليدخل أندرياس بيريرا. وبعد 4 دقائق فقط اضطر النرويجي لإخراج خوان ماتا للإصابة وإدخال جيسي لينجارد. ولم يستطع الأخير إكمال الشوط الأول، إذ يبدو أنه قد عاودته الإصابة التي كان يعاني منها قبل المباراة، ليتم استبداله في الدقيقة 42 بأليكسيس سانيشيز.

ولم يسلم ليفربول من عاصفة الإصابات، إذ اضطر بدوره لإخراج روبيرتو فيرمينيو في الدقيقة 31 للإصابة وإدخال دانيال ستوريدج.