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التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي والجونة

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والجونة بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام حاليا على استاد الجونة، صمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز المصري.

بدأ اللقاء بضغط عالٍ من لاعبي الأهلي وسط تراجع من فريق الجونة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، والتي شكلت خطورة على مرمى الأهلي.

ومع منتصف الشوط انحصر اللعب في منتصف الملعب دون سيطرة واضحة من أحد الفريقين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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