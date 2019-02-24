شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون ينضم للأربعة الأوائل.. والصيعري يتصدر الهدافين السعوديين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

لم تُحدث نتائج مواجهات الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أي تغيير في سلم ترتيب المسابقة عن الجولة الماضية، عدا تبادل التعاون والأهلي مراكزهما بصعود الأول إلى المركز الرابع، وتراجع الثاني للمركز الخامس، فيما بقي 14 فريقا في مركزه من الجولة الماضية.

ولا يزال الهلال في صدارة المسابقة بوصوله للنقطة 52 بنفس فارق النقاط الست عن النصر الثاني (46 نقطة)، وحافظ الشباب أيضا على مركزه الثالث في سلم الترتيب ووصل للنقطة الـ 40، فيما انضم التعاون للأربعة الأوائل عقب وصوله للنقطة 36 بنفس نقاط الأهلي الذي تراجع للخامس وبفارق الأهداف.

ورفع الوحدة رصيده النقطي لـ 34 نقطة، والفتح لـ 31 نقطة، والفيصلي لـ 31 نقطة، الاتفاق لـ 28 نقطة، وبقي القادسية على نقاطه السابقة 23 نقطة، الحزم رفع رصيده لـ 23 نقطة وبقيت في مراكزها من السادس وحتى الـ 12.

وبقيت فرق الباطن (18 نقطة)، الفيحاء (16 نقطة)، الاتحاد (15 نقطة)، وأحد (12 نقطة) بنفس رصيدها النقطي ومراكزها في مؤخرة الترتيب من المركز 13 وحتى 16.

ويعد الهلال الفريق الوحيد في المسابقة بدون أي خسارة في عام 2019 فيما لم يسجل فريقا الرائد والفيحاء أي انتصار في هذا العام.

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ووصلت قائمة أهداف المسابقة لـ 481 هدفا بعد 168 مباراة وأصبحت المسابقة على بعد 19 هدفا لتسجيل المئوية الخامسة في الدوري، بمعدل 2.86 هدف في كل مباراة.

ويقف الهلال أيضا في الصدارة بـ 53 هدفا إضافة لاستمراره في التسجيل في 21 جولة على التوالي، وجاء التعاون ثانياً بـ 46 هدفا، فيما يعد أحد أقل فرق المسابقة تسجيلا للأهداف بـ 16 هدفا ثم الباطن والفيحاء بـ 20 هدفا.

في المقابل، تعد شباك أحد أكثر شباك فرق الدوري تلقياً للأهداف بـ 46 هدفا، ثم الباطن (40 هدفا)، فيما تعد شباك الشباب أقل شباك فرق الدوري تلقياً للأهداف بـ 13 هدفا، ثم النصر بـ 19 هدفا (وهما الوحيدين اللذين تلقيا أقل من 20 هدفا).

وفي الوقت الذي مازال يتصدر فيه الفرنسي بافيتمبتي غوميز مهاجم فريق الهلال في الصدارة بـ 17 هدفا، خطف الكاميروني لياندر توامبا مهاجم التعاون المركز الثاني برصيد (15 هدفا)، وصعد الثنائي المغربي عبد الرازق حمدالله مهاجم النصر، والأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الاتفاق للمركز الثاني وعادلا السوري عمر السومه مهاجم الأهلي في المركز الثالث برصيد 14 هدفا، ليشعلا الصراع على قائمة هدافي الدوري.

ولا بزال الفرنسي جوميز، والمغربي نور الدين مرابط لاعبا النصر يتصدران قائمة صناع الأهداف برصيد 7 أهداف، فيما انضم عبدالرازق حمدالله لقائمة مسجلي أطول سلسلة تسجيل هذا الموسم بواقع 4 مباريات متتالية أيضا مع جوميز، والسومه، ومحمد الكويكبي مهاجم الاتفاق، كما يعد كذلك حمدالله وجوميز أكثر من سجل أهداف فوز أو حسم في مباريات هذه النسخة بواقع 6 أهداف.

ويتصدر محمد الصيعري مهاجم الحزم قائمة الهدافين السعوديين برصيد (10 أهداف)، ثم فهد المولد مهاجم فريق الاتحاد بـ 8 أهداف.

وشهدت مواجهة الاتحاد والهلال في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين والتي أقيمت في الجولة بحضور 52210 من أصل 72366حضروا مواجهات الجولة الـ 21، فيما سجلت مواجهة النصر والفيحاء في ختام الجولة حضور 6022 مشجعا كثاني أكبر حضور.