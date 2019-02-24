الجونة يجبر الأهلي على التعادل السلبي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من لقاء الجونة مع الأهلي بدون أهداف من لقاء الفريقين على إستاد الجونة في الجولة الـ 24 من مباريات الدوري العام.

وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة في وسط الملعب فيما فشل مهاجمو الفريقين في ترجمة الفرص التي سنحت لهم لأهداف خلال الـ45 دقيقة الأولى.

ويلعب الأهلي اللقاء بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

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خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية ـ هشام محمد ـ حسين الشحات ـ ناصر ماهر ـ رمضان صبحي.

خط الهجوم : جونيور أجايي.

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