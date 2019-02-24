شكرا لقرائتكم جزائية كوالياريلا تصعد بسامبدوريا إلى المركز التاسع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق سامبدوريا فوزا صعبا من ضيفه كالياري 1 - صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الأحد في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين سامبدوريا بالفضل في هذا الفوز للاعبه فابيو كوالياريلا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من ركلة جزاء. ورفع سامبدوريا رصيده بهذا الفوز إلى 36 نقطة في المركز التاسع، في حين توقف رصيد كالياري عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.