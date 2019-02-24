المقاولون يهاجم بيراميدز بأحمد على ومحمد طلعت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء بيراميدز بعد قليل فى الجولة الـ24 للدورى . وجاءت التشكيلة على النحو التالى :- حراسة المرمى : محمود أبو السعود Advertisements الدفاع : إبراهيم القاضى – فادى نجاح – محمد سمير – حسن الشامى الوسط : إبراهيم صلاح – محمد إبراهيم سوسته – محمد مجلى – لويس ادواردو الهجوم : احمد على كامل – محمد طلعت

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