الطويلة يحضر مران النجوم لتحفيزهم قبل مواجهة دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف اليوم، الأحد، فريق النجوم تدريباته الجماعية على ملعب النادي بمدينة أكتوبر، استعدادا لمواجهة وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل في الأسبوع 24 من الدوري الممتاز.
وشهد المران حضور مجلس إدارة النادي برئاسة محمد الطويلة لتدعيم اللاعبين والجهاز الفني ومطالبتهم في الفوز على دجلة والعودة إلى الإنتصارات.
وخسر النجوم فى أخر ثلاث مواجهات، من الزمالك بهدف دون رد، ومن الإسماعيلى 3/2، ومن المصرى البورسعيدى بهدف دون رد.
ويحتل فريق النجوم المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.
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