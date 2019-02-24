الشحات وأجايى ورمضان يقودون هجوم الأهلى أمام الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، تشكيل فريقه الذى يواجه الجونة بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ24 للدورى الممتاز. وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراسة الرمى: شريف إكرامى خط الدفاع : محمد هانى – سعد سمير – أيمن أشرف – على معلول خط الوسط : عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – حسين الشحات – رمضان صبحى خط الهجوم : جونيور أجايى.

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