شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يصبح الزمالك وصيفاً لمجموعته بعد تصدر جورماهيا فى الجولة الثالثة؟ والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

بات فريق الزمالك مطالب بالفوز بفارق هدفين على بترو أتلتيكو الأنجولى، فى المواجهة التى ستجمع الفريقين، التاسعة مساء اليوم، على استاد برج العرب، من أجل احتلال وصافة المجموعة الرابعة بالكونفدرالية.

بدأت الجولة الثالثة اليوم فى المجموعة الرابعة التى يتواجد بها الزمالك حيث انطلقت بتحقيق جورماهيا الكيني الفوز على نظيره نصر حسين داي الجزائري بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعتهما اليوم بالعاصمة الكينية "نيروبي" ، بعد فوز جورماهيا اليوم أصبح يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى الجزائرى بـ4 نقاط ويليه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ3 نقاط وفى المؤخرة الزمالك بنقطة وحيدة.

فى حالة فوز الزمالك اليوم بفارق هدفين أو أكثر اليوم أمام بترو أتلتيكو سينتزع مركز الوصيف من نصر حسين داى بفارق الأهداف حيث سجل الفريق الجزائرى 3 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف بينما سجل الزمالك 3 أهداف وسكنت شباكه 5 أهداف وفى حالة فوز الأبيض بفارق هدفين أو أكثر أمام بترو أتلتيكو سينجح فى رفع رصيده ليتساوى مع الفريق الجزائرى فى النقاط ويتفوق فى فارق الأهداف أما فى حالة التعادل أو الخسارة سيظل الفريق الأبيض فى المركز الأخير.