شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. طرد سيد عبد الحفيظ فى مواجهة الأهلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى ملعب مواجهة الجونة بعد طرده من قبل جهاد جريشة حكم مواجهة الفريقين المقامة حالياً ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري العام، بسبب اعتراضه على القرارات التحكيمية.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من فى حراسة الرمى: شريف إكرامى، خط الدفاع : محمد هانى – سعد سمير – أيمن أشرف – على معلول، خط الوسط : عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – حسين الشحات – رمضان صبح وفى الهجوم جونيور أجايى.

فيما بدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون من فى خط الدفاع : محمد نادى – أحمد سعيد "أوكا" – خالد صبحى – جوزيف جوناثان، خط الوسط : سارج أكا – جاتوش بانوم – إسلام عبد النعيم – أحمد الألفي وفى الهجوم أحمد حسن مكى – محمد ناجى "جدو".