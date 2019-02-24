شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الاجتماع الفنى لمباراة الاتحاد والهلال فى كأس زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد ظهر اليوم الاجتماع الفنى التحضيرى لمباراة الغد المرتقبة بين فريقى الاتحاد السكندرى وضيفه الهلال السعودى، استعدادا للمباراة التى ستجمع الفريقين فى كأس زايد للأندية الأبطال، وتقرر ارتداء الاتحاد السكندرى زيه الأخضر فى مواجهة الهلال السعودى.

ويلتقى الاتحاد السكندرى، بقيادة حلمى طولان، فى السادسة مساء غد الاثنين، مع نظيره الهلال السعودى بقيادة مدربه الصربى زوران ماميتش على ملعب برج العرب، فى ربع نهائى البطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال" التى سيحضرها 10 آلاف مشجع.

وكان الاتحاد السكندرى تعرض للخسارة أمام الهلال السعودى فى لقاء الذهاب الذى أقيم على استاد الملك سعود بثلاثية نظيفة.



الاجتماع الفنى لمباراة الاتحاد والهلال فى كأس زايد



الاجتماع الفنى لمباراة الاتحاد والهلال فى كأس زايد