شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتقابل الأخوين محمد ومروان الشوربجي في بطولة العالم للاسكواش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشقيقان مروان ومحمد الشوربجي أحد الثنائيات المشهورة في عالم الاسكواش المصري والعالمي، فالأخ الأكبر محمد الشوربجي، هو بطل العالم السابق والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، فيما تراجع شقيقه الأصغر مروان إلى المركز الثامن بالتصنيف العالمي بسبب غيابه لفترة طويلة عن منافسات القفص الزجاجي.

الثنائي الشهير يشارك في بطولة العالم المقامة حالياً في شيكاغو الأمريكية حتى الثاني من مارس، حيث انطلقت منافسات البطولة أمس السبت بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وتستمر حتى الثاني من مارس المقبل، ونجح محمد ومروان الشوربجي في حجز مقعديهما في دور الـ 32 بعد الفوز في المباراة الافتتاحية لكل منهم بالبطولة العالمية .

محمد الشوربجي سبق وتغلب على شقيقه مروان في نهائي بطولة العالم عام 2017، والتي أقيمت في مدينة مانشستر الانجليزية، حيث فاز محمد بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 71 دقيقة، وجاءت نتائجها كالتالي: 11-5, 9-11, 11-7, 9-11, 11-6، ليتوج باللقب الأول في تاريخه ببطولة العالم.

واذا استمر الثنائي في الفوز خلال البطولة الجارية بشيكاغو، ستكون المواجهة الحتمية بين الثنائي من جديد في ربع نهائي البطولة بعد تغلب محمد الشوربجي على سيزار سالازار في دور الـ 32، ثم التغلب على الفائز من مباراة ( جيمس ويلستروب & فيكتور كروين) في دور الـ 16 ليتأهل إلى ربع النهائي لمواجهة شقيقه مروان، الذي سيكون لزاماً عليه الفوز في مباراة دور الـ 32 على جورج مارش، ثم التغلب على الفائز من مباراة (يوسف إبراهيم & ريان كوسكيلي) .