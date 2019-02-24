شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة..الأهلي يبحث عن هدف التعادل أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي والجونة المقامة حالياً بملعب الأخير في الجولة الرابعة والعشرين من الدورى الممتاز وأصبحت النتيجة تقدم الجونة بهدف جدو.

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من :شريف إكرامى ، محمد هانى – سعد سمير – أيمن أشرف – على معلول ، عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – حسين الشحات – رمضان صبحى ، جونيور أجايى.

فيما لعب الجونة بتشكيل مكوّن من : محمود الغرباوى ، محمد نادى – أحمد سعيد "أوكا" – خالد صبحى – جوزيف جوناثان ، سارج أكا – جاتوش بانوم – إسلام عبد النعيم – أحمد الألفي ، أحمد حسن مكى – محمد ناجى "جدو".

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط من البداية عن طريق أجاي والشحات وناصر ورمضان بجانب الهجمات من اليمين عن طريق هاني والشمال عن طريق معلول.

تبادل رمضان وناصر الكرة في الدقيقة 9 ومرر الأول الكرة لأجاي لكن دفاع الجونة وينقذ الموقف.

في المقابل ، لعب الجونة بدفاع قوي وعلى الهجمة المرتدة التى حاول التسجيل منها عن طريق جدو ومكي ، وأشهر جهاد جريشة حكم اللقاء بطاقة صفراء لجوزيف جوناثان للخشونة مع على معلول في الدقيقة 16 .

وشهدت الدقيقة 20 فرصة خطرة للأهلي بعدما تبادل الكرة منع ناصر ماهر وكاد أجاي ينفرد بالغرباوي حارس الجونة لكن خالد صبحي أنقذ الموقف قبل أن تصل الكرة لأجاي.

عاد الجونة للظهور في أرض الملعب ومرت كرة عرضية من أمام شريف إكرامي قبل أن تصل لأحمد حسن مكي ، ثم أنقذ أيمن أشرف كرة خطرة قبل أن تصل لمحمد ناجي جدو وأشهر جريشة بطاقة صفراء لعمرو السولية للخشونة مع جدو.

واصل الأهلي سيطرته على اللقاء مع هجمات مُتباعدة لصاحب الأرض وأحتسب الحكم ضربة حرة غير مباشرة للأحمر سددها على معلول لكن دفاع الجونة أنقذ الموقف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

سيطر الأهلي كالمعتاد على إنطلاقة الشوط الثاني لكن دون خطورة حقيقة بعدما حالت "اللمسة الأخيرة" دون ترجمة السيطرة الحمراء لأهداف في الشباك ، وأهدر ناصر ماهر فرصة تسجيل هدف مؤكد في الدقيقة 50 بعدما تلقى تمريرة رائعة من على معلول لكن ناصر لعبها بغرابة برأسه فوق العارضة بدلاً من أن يضعها في الشباك.

ومن هجمة مرتدة نجح محمد ناجي جدو في تسجيل هدف الجونة الأول في الدقيقة 52 مُستغلاً "دربكة" ايمن أشرف وسعد سمير ويضع الكرة في شباك الأهلي.

ونال سعد سمير بطاقة صفراء في الدقيقة 54 للخشونة مع لاعبي الجونة، وشارك كريم نيدفيد بدلاً من هشام محمد كما شارك جيرالدو بدلاً من حسين الشحات ، وأشهر جريشة بطاقة صفراء لأسلام رشدي للخشونة.