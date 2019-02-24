شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعادل سلبي بين الاهلي والجونة بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 15 دقيقة من مباراة الأهلي والجونة المقامة حالياً بملعب الأخير في الجولة الرابعة والعشرين من الدورى الممتاز مازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من :شريف إكرامى ، محمد هانى – سعد سمير – أيمن أشرف – على معلول ، عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – حسين الشحات – رمضان صبحى ، جونيور أجايى.

فيما لعب الجونة بتشكيل مكوّن من : محمود الغرباوى ، محمد نادى – أحمد سعيد "أوكا" – خالد صبحى – جوزيف جوناثان ، سارج أكا – جاتوش بانوم – إسلام عبد النعيم – أحمد الألفي ، أحمد حسن مكى – محمد ناجى "جدو".

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط من البداية عن طريق أجاي والشحات وناصر ورمضان بجانب الهجمات من اليمين عن طريق هاني والشمال عن طريق معلول.

تبادل رمضان وناصر الكرة في الدقيقة 9 ومرر الأول الكرة لأجاي لكن دفاع الجونة يتدخل وينقذ الموقف.

في المقابل ، لعب الجونة بدفاع قوي وعلى الهجمة المرتدة التى يحاول التسجيل منها عن طريق جدو ومكي.